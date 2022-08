Hace unos días se dieron a conocer los 10 juegos más jugados de Steam Deck, popular PC portátil de Valve que ahora vuelve a ser protagonista de la actualidad gamer debido a que se dio a conocer que sumó 500 juegos verificados que pueden jugarse en dicho aparato, uno de ellos será el juego de Marvel´s Spider-Man Remasterizado.

De hecho este título de Insomniac Games será la gran adquisición a la biblioteca de los jugadores que contarán con este juego que se estrenará el próximo 12 de agosto de 2022 para la plataforma de PC de Steam. Marvel´s Spider-Man Remastered será una versión que contará con gráficos de la nueva generación.

Este juego del hombre arácnido se integrará a una extensa lista de juegos entre los que se encuentran MultiVersus, Stray, Elden Ring, Grand Theft Auto V, Hades, No Man Sky, Portal, Terraria, Resident Evil 2, The Walking Dead, Cuphead, Papers Please, Dishonored, Outlast, Inside y Lenna´s Inceptions.

¿Cuándo se estrenó la Steam Deck?

La PC portátil de Valve se estrenó oficialmente el 25 de febrero de 2022. Actualmente hay tres tipos de este aparato, los cuales se diferencian principalmente por su almacenamiento: hay de 64, 256 y 512 GB.