Durante las últimas horas se dio a conocer que el juego de cartas Yu-Gi-Oh! Master Duel superó las 20 millones de descargas a nivel mundial. Es la más reciente entrega de la empresa Konami sobre esta legendaria franquicia, la cual también cuenta con una gran serie de anime. Este juego se estrenó en febrero de 2022 para múltiples plataformas como por ejemplo Steam.

Y para compensar a los jugadores Konami anunció que se estarán regalando 2000 gemas, esto estará activo hasta el 25 de abril de este año. Además, la compañía japonesa también dio a conocer que agregaron una nueva historia al modo solitario, la cual se llama: The Fairies Who Paint the Weather.

Yu-Gi-Oh! Master Duel es un juego de cartas que se puede jugar gratis, cuenta con más de 10 mil cartas, entre ellas el Dragón Blanco de Ojos Azules y el Mago Oscuro. Además, cuenta con un modo online para jugar partidas ranked.

¿Cuándo se estrenó Yu-Gi-Oh! Master Duel?

El juego se estrenó el 19 de febrero de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam). Mientras que el 27 de febrero debutó en dispositivos móviles Android y IOS.