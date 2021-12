El juego It Takes Two recibe una reclamación de derechos de autor por el nombre

Es uno de los juegos que más llamó la atención en el 2021 debido a su estilo de campaña que tenía que sí o sí jugarse en multijugador, hablamos de It Takes Two, juego desarrollado por Hazelight y distribuido por Electronic Arts (responsable también de juegos como FIFA), el cual tuvo que abandonar la marca del nombre debido a una reclamación de derechos por la empresa Take-Two.

Este juego, que además está nominado a los The Game Awards, está enfrentado legalmente con la empresa estadounidense Take-Two, compañía que es dueña de Rockstar Games y 2K, debido a que según informó el sitio Eurogamer, a Take-Two no le parece que el juego tenga el nombre similar a su compañía.

El analista estadounidense Mike Futter señaló en Twitter que esto no significa que Hazelight tenga que buscar un nuevo nombre para el juego, ya que lo único que Take-Two quiere es asegurarse de que no se pueda proteger la marca.

¿Cuándo se estrenó It Takes Two?

El juego de aventura It Takes Two se estrenó el 26 de marzo de 2021 y actualmente está disponible para las plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y Origin).

Es por esto que Hazelight tuvo que abandonar la marca a finales de marzo de 2021, esto fue confirmado por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos. Aunque esta compañía todavía cree que hay chances de que se pueda llegar a una solución con la empresa dueña de Rockstar Games.