Máxima tensión durante el momento en el que te enfrentas al volante y acelerador porque claro, un paso en falso y puedes mirar a todos como cruzan la meta primero que tú. Grid Legends no es un juego de autos cualquiera, no es solo llegar elegir una carrera y disfrutar en un paisaje apoyado por gráficos extraordinarios, Grid Legends también tiene un modo historia increíble, digna de una serie o película, no es un viaje del héroe como tal, pero lo que sí es cierto es que las carreras tienen un sentido que no podrás encontrar en cualquier título sobre cuatro ruedas.

Grid Legends es un juego de autos desarrollado por la empresa Codemasters y distribuido por la popular Electronic Arts, así es, la misma que es responsable de otros títulos como FIFA 22 y F1 2021. Es un título de carreras bastante completo, como mencionaba anteriormente, no es un juego de autos cualquiera, si bien tiene para jugar carreras normales, este juego te involucra demasiado: desde el modo carrera profesional, el cual tienes que partir desde cero, como una especie de “underdog” (algo así como el más débil), hasta el número uno. El modo historia es prácticamente lo mismo, pero con algo en particular: tiene un argumento.

No es un viaje del héroe como tal porque no tenemos plots ni nada que nos haga dudar sobre ser los mejores (porque depende netamente de tus habilidades controlando el volante), pero sí te enfrentas a antagonistas y serás parte de una escudería con la que lucharás para poner su nombre en el mapa. Esto último dicho complementado también con gráficos increíbles, los cuales puedes ver en las pistas, el clima y los hermosos paisajes.

Este título cuenta con muchos tipos de autos, todos con una dificultad en particular, sumado a que el clima también se hace protagonista porque le agrega un toque de dificultad que aumenta el realismo. Volviendo a la historia, lo cual para este servidor es el punto principal que lo diferencia, porque es cierto, puedes jugar carreras como en cualquier otro juego que involucre vehículos, pero el argumento de Grid Legends definitivamente te va a tener muchas horas pegado al título, no importa si es en PC o en consola. Además, un punto importante es que este modo historia no muestra una cinemática como tal donde aparecen los píxeles, sino que son personas reales, aumentando el nivel, demasiado.

¿Quieres correr por las calles de Londres, Barcelona, La Habana y Estados Unidos?, ¿te gusta la velocidad? ¿quieres sentir la adrenalina comandada por vehículos de cuatro ruedas? Todo esto podrás experimentarlo con Grid Legends, un título de Electronic Arts que definitivamente es una gran inversión de tiempo. Conviértete en el novato que todos apuntan para ser el campeón que todos alaben. Conduce autos drift, eléctricos y camiones para alcanzar la gloria. Maneja con sol, lluvia, nublado y de noche, ¡que no importe el cómo! Si eres fanático de las cuatro ruedas estás obligado a probarlo, y si te gustan las historias, también, pruébalo, involúcrate y gánales a todos.

¿Cuándo se estrenó Grid Legends?

El título se estrenó el 25 de febrero de 2022 y está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).