Gracias a Nvidia Geforce Now: God of War ahora se podrá jugar en las consolas de Xbox

God of War ha sido una de las franquicias más reconocidas por parte de Sony y PlayStation, pero en el mundo todo cambia y ahora el juego de 2018 se podrá jugar en las consolas de Xbox gracias al servicio de Nvidia llamado Geforce Now. El juego God of War está protagonizado por Kratos y su hijo Atreus.

Esto ocurre debido a que Nvidia anunció ocho juegos que se sumarán desde este 21 de abril de 2022 al servicio, estos son:

God of War (Steam y Epic Games Store)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam)

MotoGP22 (Steam)

Terraformers (Steam)

Warstride Challenges ( Steam)

EQI (Steam)

Lila’s Sky Ark (Steam)

Twin Mirror (Steam y Epic Games Store)

Para contextualizar, Geforce Now de Nvidia es un servicio en la nube en la cual se pueden jugar títulos comprados en distintas plataformas, por ejemplo están Steam, Epic Games Store y Xbox, esto gracias a la compatibilidad con Microsoft Edge.

¿Cuándo se estrenó God of War?

El juego se estrenó oficialmente el 20 de abril de 2018 y dio inicio a una nueva saga desarrollada en tierras nórdicas. Está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (vía Steam y Epic Games Store).