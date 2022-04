La bestia Godzilla podría arribar a la nueva temporada de los juegos de Call of Duty: Warzone y Vanguard

Activision está constantemente aplicando nuevos contenidos a sus juegos de Call of Duty, y en esta ocasión han surgido rumores de que la bestia Godzilla podría llegar a los juegos de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard. Una misteriosa frecuencia de audio podría ser la clave para confirmar este arribo.

Los juegos shooters están prontos a estrenar su tercera temporada, la cual recibió el nombre de Armas Clasificadas. En la presentación de la season se incluye un dispositivo que transmite una señal de audio que en un principio no suena claro, entrando el rumor de que podría ser el sonido de la bestia gigante. Además, en la cuenta de Twitter de Call of Duty dan a entender que la Task Force Harpy ha descubierto tesoros ocultos de armas clasificadas, esto porque el enemigo (nazis) "liberaron a algo más poderoso y temible".

Diversos rumores indican la llegada Godzilla y para intentar confirmarlo es que algunos fanáticos han usado espectrógrafos para descifrar la frecuencia, llegando a la frase: Monsters Are Real (Los Monstruos son Reales).

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Call of Duty: Warzone?

Se espera que la tercera season llegue el 27 de abril de 2022.