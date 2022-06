Se confirma remake de The Last of Us y ya tiene fecha de lanzamiento para una plataforma

El Summer Game Fest, evento que se podría decir fue un reemplazo de la conferencia E3, trajo una de las noticias gamers más importantes del año, la cual fue la confirmación del esperado y rumoreado remake del juego The Last of Us. La nueva versión de la aventura de supervivencia de Joel y Ellie se estrenará este mismo año.

Esto fue confirmado por Neil Druckmann, director del juego, quien justamente apareció en la presentación del título durante el desarrollo del Summer Game Fest. Este remake se llamará The Last of Us Part I y se espera que este disponible para las plataformas de PlayStation 5 y PC, aunque la fecha de estreno para la versión de computadores aún no ha sido revelada.

The Last of Us es un juego de acción, aventura y supervivencia que se desarrolla en un mundo postapocalíptico, ahí controlamos al personaje de Joel, quien se hace cargo de Ellie, una niña que es inmune a la misteriosa enfermedad que transforma a las personas.

¿Cuándo se estrena el remake de The Last of Us?

The Last of Us Parte 1 se estrenará el 2 de septiembre de 2022 y estará disponible para la consola de PlayStation 5.