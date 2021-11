La saga Uncharted comenzó a dejar huellas durante los tiempos de la PlayStation 3, después el final de su historia concluyó en la PlayStation 4. Ahora esta saga dará un nuevo giro al integrarse a PlayStation 5 y PC con una nueva edición de colección llamada Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la cual contiene los dos últimos títulos llamados Uncharted 4: A Thief´s End y Uncharted: The Lost Legacy, juego el cual no tuvo como protagonista a Nathan Drake, sino que fue encabezado por Chloe Frazer (quien aparece por primera vez en Uncharted 2 ) y Nadine Ross (una de las villanas del cuarto juego).

Justamente hay que detenerse en este cuarto juego, el cual representa el capítulo final de Nathan Drake como cazarrecompensas. El título actualmente tiene modo multijugador en PS4, pero una publicación en el sitio de Entertainment Software Rating Board (ESBR) muestra que el juego para PlayStation 5 y PC viene con la descripción de "sin elementos de interacción", lo que daría por descartado el multiplayer en su estreno en sus nuevas plataformas.

¿Cuándo se estrena Uncharted en PlayStation 5 y PC?

Uncharted: Legacy of Thieves Collection saldrá en el año 2022 y estará disponible para PS5 y PC.