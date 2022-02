El juego más reciente de la saga es Call of Duty: Vanguard

La desarrolladora Infinity Ward se hará cargo del nuevo juego de Call of Duty de 2022 y del contenido de Warzone

Hace unos días protagonizó la hasta ahora noticia del año por su venta a Microsoft, hablamos de Activision, una de las grandes empresas de videojuegos que volvió a dar que hablar debido a que durante la presentación de sus resultados financieros reveló que la desarrolladora Infinity Ward será la encargada del contenido de Call of Duty en 2022, esto involucra el nuevo juego de la franquicia y la gestión del contenido de su Battle Royale Call of Duty: Warzone.

Cabe destacar que los jugadores de la franquicia tanto de consolas como de PC han disminuido en el último tiempo, una de las razones es que la reciente entrega Call of Duty: Vanguard no ha obtenido los resultados esperados. Según Sledgehammer, desarrollador del juego, el título tuvo menos ventas que Call of Duty: Black Ops Cold War.

¿Cuándo se estrena Call of Duty 2022: Moderan Warfare 2?

La nueva entrega podría llamarse Call of Duty 2022: Modern Warfare 2, la cual no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea durante este año. Mientras que Infinity Ward también estará a cargo de Warzone, esto debido a que se reveló que el juego bajó en popularidad, pero no se revelaron cifras.