El rapero Snoop Dogg llega a los juegos de Call of Duty: Warzone y Vanguard

Durante esta semana llegarán novedades a los juegos de Call of Duty: Warzone y Vanguard y una de ellas será el rapero estadounidense Snoop Dogg, quien llegará con una skin a los juegos shooter de Activision. Cabe destacar además que también habrá mejoras y llegarán nuevos mapas. Call of Duty: Vanguard está en su segunda temporada.

Además del cosmético del rapero también llegará una actualización que incluye un subfusil Armaguerra 43, esta arma estará disponible en ambas versiones de Call of Duty. Este subfusil se podrá conseguir gratis si se concretan los desafíos del juego, aunque también vendrá incluido en la tienda virtual. Volviendo a Snoop Dogg, el rapero no ha estado ajeno al tema de videojuegos, esto porque hace unos días fue confirmado como creador de contenido del equipo americano de esports llamado FaZe Clan.

¿Cuándo llega Snoop Dogg a Call of Duty: Warzone?

Si bien no hay una fecha específica, Activision ha confirmado que el rapero estará disponible a finales de esta semana. Call of Duty: Warzone se estrenó el 10 de marzo de 2022 y está disponible para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía la aplicación de Battle.net).

Sobre las actualizaciones de Call of Duty: Warzone y Vanguard se aplicarán mejoras a Rebirth Island, entre esos cambios habrá nuevos puntos de interés como nuevos muelles de embarque y renovación de zonas como Fortaleza. Además, el Battle Royale Warzone añadirá el modo Solo Rebirth Resurgence a este mismo mapa.

Vanguard también añadirá un nuevo modo llamado Arms Race y el mapa llamado Alps. El modo nuevo trata de batallas de equipos de 12 contra 12, los cuales batallarán por tomar control de bases.