Con ARK incluido: PlayStation anuncia los juegos gratis que tendrá la PS Plus en marzo de 2022

Ya casi termina febrero y Sony, mediante sus consolas de PlayStation, ya tiene listo lo que pasará con los juegos de PlayStation Plus porque se dieron a conocer los títulos que estarán gratis en el mes de marzo. Serán tres juegos, dos para PlayStation 4 y uno para PlayStation 5, más un bonus. Los títulos se podrán descargar desde el 1 de marzo hasta el 4 de abril de 2022.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus?

ARK: Survival Evolved: es un juego de acción, aventura y supervivencia con temática de dinosaurios que se estrenó el 29 de agosto de 2017 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Android y IOS, y PC. El juego estará gratis solo para usuarios de PS4.

Team Sonic Racing: juego de carreras del famoso erizo azul de Sega, compañía distribuidora del título. Se estrenó el 21 de mayo de 2019 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Al igual que ARK también estará gratis solo para PS4.

Ghostrunner: juego de aventura, acción y pelea que se estrenó el 27 de octubre de 2020 para PS4, PS5, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Este título estará disponible solo para PS5.

Mientras que el bonus será la expansión Ghost of Tsushima: Legends, la cual estará disponible para PS4 y PS5. Cabe destacar que este bonus no estará disponible para los jugadores que tengan en su biblioteca el Ghost of Tsushima: Director´s Cut.