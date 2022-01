Con UFC incluido: PlayStation anuncia los juegos gratis que habrá en la PS Plus en febrero de 2022

PlayStation anunció mediante un blog oficial los juegos elegidos para estar gratis en la PS Plus en el mes de febrero de 2022. Serán tres juegos y se espera que se puedan descargar desde el 1 de febrero hasta el 28 del mismo mes.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus?

EA Sports UFC 4: juego de artes marciales mixtas de la exitosa empresa estadounidense UFC. Se estrenó el 14 de agosto de 2020 y aparte de PlayStation 4 también está disponible para Xbox One. El juego estará en PS Plus para PS4 y PS5.

Tiny Tina´s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure: juego de acción y disparos en primera persona que se estrenó el 25 de junio de 2013. Este título está a cargo de Sony y 2K Games. Al igual que UFC, estará disponible en PS Plus para PS4 y PS5.

Planet Coaster (Console Edition): es un título de construcción que fue desarrollado por Frontier Developments y se estrenó el 17 de noviembre de 2016 y aparte de PlayStation también está disponible para PC, Xbox One y Xbox Series X|S. A diferencia de los dos primeros este juego estará en la PS Plus solo para PS5.