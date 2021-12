Hace pocos instantes se dio a conocer el último juego que Epic Games regalará por Navidad, pero hay que decir mejor los juegos, debido a que en esta última oferta se está regalando Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, y que en esta ocasión se podrá reclamar durante una semana, y no por 24 horas como ocurrió con los 14 juegos anteriores.

¿Cuáles son los juegos gratis de Epic Games por Navidad?

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy contiene los tres juegos de la nueva era de Lara Croft en plataformas, estos son: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Estos títulos se podrán reclamar de manera gratuita hasta el 6 de enero de 2022 a las 13:00 horas de Chile.

A continuación la lista final de Epic Games:

1. Shenmue III

2. Neon Abyss

3. Remnant: From the Ashes

4. The Vanshing of Ethan Carter

5. Loop Hero

6. Second Extinction

7. Mutant Year Zero: Road to Eden

8. Vampyr

9. Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

10. Prey

11. Control

12. Mages of Mystralia

13. Moving Out

14. Salt and Sanctuary

15. Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy