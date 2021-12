Se revela el tercer juego gratis de Epic Games por Navidad: es el Remnant: From the Ashes

Epic Games sigue cumpliendo y hace instantes reveló el tercer título gratis de los quince que estará lanzando por las fiestas navideñas, siendo elegido el título de Remnant: From the Ashes. Es solo un juego por día, ayer fue el juego de plataformas Neon Abyss, y el primero fue la acción japonesa de Shenmue III.

¿Cuáles son los juegos gratis de Epic Games por Navidad?

Remnant: From the Ashes es un juego de acción y supervivencia que se estrenó el 20 de agosto de 2019. También tiene un modo multiplayer en el cual se pueden enfrentar a hordas de enemigos. Fue desarrollado por el estudio Gunfire Games, y distribuido por la compañía Perfect World Entertainment. Este título desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine 4 solo podrá reclamarse por 24 horas, teniendo como plazo hasta mañana a las 12:59 horas de Chile.

Cabe destacar que el título de Remnant: From the Ashes está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC (vía Steam y Epic Games). Los quince juegos gratis que regalará Epic Games comenzaron oficialmente el 16 de diciembre, y el último se entregará el 30 de este mismo mes.