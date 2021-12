Durante esta jornada Epic Games dio a conocer el noveno juego que regala de manera gratuita por la Navidad, siendo el elegido el juego Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition, edición que incluye todo el contenido descargable del título. Con esto el juego de rol se suma a la lista provisoria que tiene a títulos como el Remnant: From the Ashes, Vampyr, Neon Abyss y el Shenmue III.

¿Cuáles son los juegos gratis de Epic Games por Navidad?

Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition es un juego de RPG que se estrenó el 25 de septiembre de 2018 y fue desarrollado por el estudio ruso Owlcat, y distribuido por Deep Silver. Este juego consiste en batallas que se contemplan con vista isométrica. El título está disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, y para PC con Windows (vía Steam y Epic Games), y también para los sistemas operativos Mac y Linux.

A continuación los juegos que han sido regalados por Epic Games:

1. Shenmue III

2. Neon Abyss

3. Remnant: From the Ashes

4. The Vanshing of Ethan Carter

5. Loop Hero

6. Second Extinction

7. Mutant Year Zero: Road to Eden

8. Vampyr

9. Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition

Cabe destacar que es un juego diario, por lo tanto solo hay 24 horas de plazo para reclamarlo. Estos regalos finalizarán el 30 de diciembre.