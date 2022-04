Llega el día jueves y eso significa que Epic Games renueva sus regalos de juegos gratis presentando dos nuevos títulos, los cuales se podrán reclamar por tiempo limitado para jugarlos solo en la plataforma de PC. Para reclamar los títulos hay que ir a la Epic Games Store y seleccionar el título, después hay que apretar en obtener y el contenido quedará guardado en tu biblioteca.

¿Cuáles son los juegos gratis de Epic Games?

Los juegos está regalando Epic Games son los siguientes:

Rogue Legacy: es un juego de plataformas y mazmorras que fue desarrollado y distribuido por la empresa Cellar Door Games. Se estrenó el 27 de junio de 2013 y está disponible para PlayStation 4, Xbox One, dispositivos móviles IOS y PC (vía Steam y Epic Games Store).

The Vanishing of Ethan Carter: título de misterios en primera persona que fue desarrollado y distribuido por la empresa The Astronauts. Se lanzó oficialmente el 25 de septiembre de 2014 y está disponible para las plataformas de PS4, Xbox One y PC (Steam y Epic Games Store).

Ambos juegos estarán disponibles hasta el 14 de abril de 2022, después se espera que Epic Games vuelva a regalar otros dos juegos.