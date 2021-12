Estamos a menos de tres días para que se celebre una nueva Navidad, época en la que entre seres queridos se entregan regalos y muchas veces algunos de esos regalos tienen que ver con los videojuegos. Anteriormente ya hablamos de las consolas de PlayStation 4 y sus mejores precios, y ahora es el turno de los juegos, la otra parte importante porque es la que permitirá disfrutar las distintas temáticas que puede reproducir justamente esa consola.

Dentro de los juegos que tienen descuento se encuentra God of War, título que nos presenta la historia de Kratos y su hijo Atreus, quienes inician una aventura en las frías tierras nórdicas. También está Uncharted 4, el cual representa el capítulo final de Nathan Drake como cazarrecompensas.

¿Cuáles son las mejores ofertas de juegos de PS4?

A continuación te dejamos una lista con los mejores juegos en promoción y con su descuento ya aplicado:

Juegos PS4:

Tiendas Paris:

Battlefield 2042: $38.990 pesos chilenos (32% de descuento)

God of War PS4: $19.990 (20%)

Dark Souls Remastered: $19.990 (20%)

Uncharted 4: $9.990 (80%)

Horizon Hero Dawn: $9.990 (50%)

Ratchet & Clank: $10.990 (73%)

Resident Evil Village: $34.990 (42%)

Tiendas Falabella:

Bloodborne: $9.990 (41%)

Uncharted Collection: $9.990 (41%)

Uncharted 4: $11.990 (40%)

God of War PS4: $11.990 (40%)

The Last os Us: $9.990 (41%)

Tiendas Ripley:

God of War PS4: $9.990 (78%)

The Last of Us 2: $26.990 (55%)

Uncharted 4: $9.990 (57%)

Horizon Zero Dawn: $9.990 (50%)

FIFA 22: $34.990 (42%)