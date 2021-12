SNK inicia las reservas para comprar The King of Fighters XV en PC

Durante las últimas horas la empresa SNK anunció oficialmente la habilitación de las reservas del juego The King of Fighters XV para la plataforma de PC. Este anuncio se hizo durante The Game Awards 2021. Este nuevo título de peleas contará con 39 personajes jugables, entre ellos por ejemplo Angel, quien hizo su estreno en King of Fighters 2001.

El primer juego de esta saga fue en el año 1994, y desde entonces han pasado 21 títulos, siendo el último de ellos King of Fighters XIV, estrenado en 2016. Cabe destacar también que en un nuevo tráiler lanzado por SNK se anuncian dos cosas: una nueva beta para las plataformas de PlayStation 4 y 5, la cual será del 17 al 20 de diciembre, y que tendrá el debut del personaje Khronen.

¿Cuál es el precio de The King of Fighters XV para PC?

El título ya se puede precomprar en Steam y tiene un precio de 22.500 pesos chilenos en su edición estándar. The King of Fighters XV se estrenará el 17 de febrero de 2022, y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Steam y la Epic Games Store).