Los esports, o deportes electrónicos, son una realidad que llegó para quedarse por mucho tiempo. Juegos como Fortnite, League of Legends y Valorant, tienen competiciones que paralizan a muchos fanáticos en el mundo, eso también atrae a celebridades y el último de ellos en sumarse es el ex atleta jamaicano Usain Bolt, quien se integró a un equipo.

¿Cuál es el equipo de esports de Usain Bolt?

El ex atleta jamaicano fichó por el equipo irlandés WYLDE, pero no como creador de contenido sino como copropietario de la organización que está presente en juegos como Rainbow Six, Valorant, FIFA y Rocket League.

Durante su presentación en el equipo irlandés Bolt mencionó que: "WYLDE está en camino a convertirse en una de las mejores marcas en el deporte de mayor crecimiento en el mundo. En los deportes electrónicos, como en atletismo, es clave tener esa mentalidad competitiva y ganadora. Espero trabajar con el equipo de liderazgo para ayudar a nuestros jugadores a alcanzar su potencial, al tiempo que cuida su bienestar físico y mental".

Usain Bolt fue un atleta medallista de oro olímpico en 100 y 200 metros. Se retiró en el año 2017 durante el Mundial de Atletismo en Londres.