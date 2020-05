Atentos: Se filtra una lista con casi 40 juegos de PlayStation 5

Todo parece indicar que junio será el mes donde PlayStation 5 se presentará con todo al mundo. Se filtró en internet un extracto de la revista "Official PlayStation" donde se confirma una lista de casi 40 juegos para PS5.

Assassin's Creed Valhalla, Madden 21, Battlefield 6, Dragon Age 4, NHL 21, Dying Light 2, FIFA 21, Godfall, Outriders, Sniper Elite 5, The Elder Scrolls 6, Rainbow Six Quarantine,The Lord of the Rings: Gollum, The Sims 5, Watch Dogs Legion y Warframe son alguno de los títulos que aparecen en las imágenes.

Los rumores indican que el próximo 3 de junio se presentará el catálogo de juegos para la PS5 con gameplay exclusivo. Además, se espera que por primera vez veamos el aspecto de la nueva consola de Sony, que se ha hecho esperar.

Lista de los juegos filtrados de PS5

El listado de títulos, que puedes ver en las imágenes, no tiene a los ya confirmados Fortnite, Destiny 2 y Call of Duty: Warzone, lo que indica que la cantidad de juegos que lleguen a la PlayStation 5 a final de año sea aún superior. Lo que es cierto, que la presentación de la máquina está muy cerca y el mes entrante parece ser el elegido por la empresa japonesa.