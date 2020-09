Among Us 2 es cancelado para darle más contenido al juego original y no dividir a los gamers

Innersloth da pie atrás al lanzamiento de Among Us 2 y decidió cancelar la secuela del videojuego sensación para enfocarse en el título original y así ofrecerle nuevo contenido a los gamers.

"Ver cuánta gente disfruta de Among Us 1 realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1", explicó la compañía en su sitio web oficial.

Among Us el juego del momento

Y agregó que "todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la opción más difícil, porque significa ir a profundizar el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo".

Algunos de los cambios son:

-Servidores: Forte todavía está trabajando muy duro para resolver los problemas de nuestro servidor. No tenemos una ETA, pero es de esperar que las cosas vayan mejorando cada vez más. Esto le está ocupando todo el tiempo de desarrollo.

-Soporte para daltónicos: Es algo que hemos pospuesto durante demasiado tiempo ... Planeamos agregar otros identificadores para los jugadores, así como ciertas tareas centradas en el color (como cables). Esto también debería abrir la posibilidad de más colores. En el pasado, no podíamos agregar más colores porque era demasiado difícil distinguir a los jugadores.

-Amigos / Sistema de cuentas: Esto es algo que hemos querido hacer durante mucho tiempo, pero que no hemos podido abordar. ¡Para la salud del juego en el futuro, vamos a hundir nuestros dientes y resolverlo! Este definitivamente tomará algo de tiempo.

-¡Una nueva etapa!: Todavía es muy temprano y apenas hemos comenzado a diseñar el diseño. ¡Sin embargo, el tema se ha decidido! ¡La siguiente etapa en Among Us será una ubicación temática de Henry Stickmin!

Among Us hace poco registró a más de 1,5 millones de jugadores simultáneos y logró más de 41 millones de descargas en móviles en el último mes, que lo convierte en uno de los juegos más exitosos del año y todo esto impulsado por los streamers que disputan grandes partidas que son transmitidas por YouTube y Twitch.