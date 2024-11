Mateo Cervera, más conocido como “Teorema”, vive uno de sus mejores momentos en una carrera de 10 años de freestyle. El rapero oriundo de la región del Biobío, está a pocos días de disputar el evento madre de todas las batallas, la Final Internacional de Red Bull Batalla, gracias al respeto y apoyo de la gente que lo llevaron a ser elegido como “el mejor segundo” en una votación que se realizó para que le gente defina a un freestyler que se adjudicaría un cupo para este evento.

“Estoy súper agradecido. El amor de la gente es lo más importante que se puede llegar a aspirar en cualquier disciplina artística. El cariño de las personas que están decididas a darte la mano y darte siempre la oportunidad de llegar al oído, a sus mentes; es un privilegio, así que lo vamos a aprovechar al máximo”, comentó el cañetino ad-portas de su viaje a Madrid, donde el 30 de noviembre tendrá lugar la Final Mundial.

Teo se inició en el año 2014 en las batallas de freestyle y su ascenso fue rápido, siempre caracterizándose por su enorme ingenio. BDM, God Level, Double AA, FMS y Red Bull Batalla; son algunos de los principales eventos en los que ha triunfado y dejado huella con batallas épicas.

Es uno de los pocos que con 17 años logró derrotar a Aczino en más de una ocasión, campeón internacional representando a Chile con Trilogía junto a Nitro y Kaiser en el 2018, campeón en la final nacional del 2019 y de la liga el mismo año, por enumerar solo algunos de sus hitos.

Hoy Teorema se encuentra en Argentina, como parte de la liga FMS, pero con la mente puesta en su segunda presencia en la Final Internacional de Red Bull Batalla, pues el 2022 ya hizo su debut, quedando fuera en octavos frente a Gazir.

Las expectativas de Teo

“Yo creo que la representación de Chile en España este año está firme… A todos (los finalistas) los tengo en cuenta. Hay varios en las entrevistas que no han sonado tanto, que no los nombran mucho, pero esa gente tiene una fuerza súper interesante, y creo que desde ese lugar se crean narrativas poderosas también. Me gustaría tener una revancha con Gazir o con Valles-T, con Chang por primera vez, con El Menor en una instancia final si es que se me permite soñar, y a Chuty también me gustaría enfrentarlo en su casa”, asegura un preparado Teorema.

Los aspirantes al título son Chuty, Fat N, Mecha, Valles T, El Menor, Rapder, Aldahir, Chang, Airon, Katacrist, AdonysX, Gazir, Stuart, Teorema, Potencia y Exe. Uno de ellos será el máximo exponente del freestyle en el mundo, en una de las Internacionales más esperadas de los últimos años