En una extensa conversación en el capítulo 14 de "CON MI PANA", en el canal de Twitch de RedGol, Teorema presentó a Teo Elikura, el pesonaje más emocional y artístico de Mateo Elicura Cervera. El oriundo de Cañete contó todo el trabajo que hay detrás de Teo Elikura y reveló parte del proceso que lo llevó a separar su carrera de batallero con la musical.

Diferentes músicos usaron de trampolín las batallas para comenzar con su carrera musical, hay muchos casos en el mundo del freestyle, pero Teorema busca ser diferentes a todos ellos. No quiere abandonar las batallas y pretender crecer en su face de artista, con la visión de conquistar a gente desde cero, buscando un nuevo nombre y dándole una visión diferente a todo lo que ven en el freestyle.

Así nace Teo Elikura, que ya cuenta con su primera canción titulada "to the future" y que tiene más de 30 mil reproducciones en las plataformas digitales. Un ser más emocional y que busca una música más atmosférica con ritmos espaciales en diferentes estilos. ¡Conoce este lindo proyecto!

TEO ELIKURA VS. TEOREMA

-Teo Elikura toca un lado más profundo, se relaciona con otras emociones. La lectura que yo hice y por lo que decidí separar a Teorema con Teo Elikura, fue porque siempre leí a Teorema como lo que es Teorema, que es un rapero y freestyler que se coloca en algún momento de la vida esta meta de ir y va poh, donde empiezan a pasar todas estas cosas y todo bien. Sin embargo, hay algo aquí que conceptualiza a Teorema dentro de una cosa que son las batallas, entonces siempre que subí música como Teorema estaba esa impronta de ‘ese no erí tú batallando, no’. Claro, porque Teorema llegó al mundo a través de esto de batallar y está totalmente bien.

-Siempre como que sentía esa aura y aparte siempre como muy cambiante, como que Teorema ha sido un personaje cambiante. O sea, en todo sentido, en freestyle y en temas. Mi primera propuesta como Teorema fue una, y después fue otra, y otra, y así todo el rato. Entonces como que igual le he dado esta flexibilidad a Teorema; sin embargo, con Teo Elikura en antítesis pretendo hacer un proyecto con un relato más continuo y un relato más concreto. Tengo un rap como Teo Elikura, pero mi voz no se diferencia mucho en rap que en los trap que tengo, en los otros estilos que he estado sacando. Como que eso era uno de mis objetivos como Teo Elikura, plantear todo desde una voz, desde una energía y que de ahí como se expanda hacia otros lugares.

-Tenía muy pendiente también esto de hacer un proyecto de cero, entonces tenía este objetivo y cuando llegué a ese punto en que me empecé a sentir más hallado con mi voz, llegó este pensamiento de hacer este proyecto de cero, que lo tenía pensado cuando tenía 17-18 años. Ya de ahí venía pensando en separar a Teorema con mi face artística musical, entonces subí a mi primer canal unos temas como “T.O”, como que jugué con eso, después me acuerdo que años después con el mismo pensamiento subí unos spanish remix de “A Calabasas Freestyle” y “Ghost”, y los subí como TEO. Entonces ahí volví a eso y después como que igual dije ‘ya poh, qué voy a hacer con esto, que es una idea latente en mí’, y llega Teo Elikura.

-Teo Elikura es el nombre con el que vine al mundo y nadie más se llama Teo Elikura en el mundo. Y como Teorema igual tenía ciertos problemas con las plataformas digitales, que de repente había una banda de cumbia que subía cosas como Teorema y yo tenía que estar haciendo la doble pega de sacar sus temas. Aparte otro brother de Brasil que subía música electrónica psicodélica también como Teorema, entonces he tenido que estar haciendo la doble pega de subir mis temas y borrar los otros que no son Teorema. Me puse a buscar Teo Elikura y no hay nadie más como Teo Elikura.

-Igual pa' mí es un desafío, como decir en todo este camino de observar la industria musical, de observar todos estos sistemas de pensamientos, y yo adquirir ciertos conocimientos para poder aplicarlos en un proyecto desde cero me parece súper valioso. Como presentar al mundo esto y aparte yo atreverme a empezar de cero en algo y decirle que le voy a dar a esto y va a funcionar, porque tengo un plan, tengo una visión y confío en mi visión. Esa es mi visión con Teo Elikura, un relato más continuo, paisajes sonoros que te invitan a otros lugares igual y como algo que a largo plazo es más expansivo desde el inicio, se puede transformar en muchas cosas.

PRÓXIMA CANCIÓN

-Este mes sí o sí, firmado. Viene ahí con algo interesante, no es un videoclip grabado, pero es una especie de juego interesante. Viene con un juego todo esto. Y viene con un aspecto que se conecta con el mundo de los videojuegos retro, entonces ahí hay algo.

ESTILOS DE TEO ELIKURA

-Igual he hecho varios ritmos este último tiempo, o sea he hecho trap hard, plugg, drill dos veces, un drill más oscuro y un drill egipcio, he hecho house, afro beat, unos trap medios espaciales, como atmosféricos. Yo creo como que pa' allá estoy como caminando harto, como pa' lo atmosférico, no sabría como explicarlo, es música que no sé si podí explicar tanto, porque son sonidos súper espaciales, son como volas super rebuscadas, lo que sí es que te envuelve y quedaste ahí. No te diste ni cuenta y ya estás envuelto, y me gusta ese efecto igual que tiene medio invisible, como que no sabí por dónde, pero entró.

SEPARAR LAS BATALLAS DE LA MÚSICA PARA FESTIVALES

-Cultivando en mi público que hay una diferencia entre una cosa y otra. Yo creo que eso es lo primero. Y también Teo Elikura pretende y uno de los objetivos principales es que hay gente que me va a conocer de cero, como que va a escuchar mi música y va a decir quién es este hueón y ah este hueón batalla de hace tiempo, pero me gustó un tema del Teo. Siento que eso es lo que quiero cultivar también, como que haya gente que me escuche por mi música, no más y que la gente de las batallas que le guste mi música, que se vaya a mi música, pero que también que haya otra gente que me descubra como qué pasa con este cabro y de dónde salió.

YO TENÍA EL CORAZÓN ROTO - TOTHEFUTURE ¿Eso le llega a muchas personas?

-Si poh, hermano. Todos en algún momento. Entonces igual cultivar ese pensamiento de ya fue, ya pasó, estamos aquí. Como yo creo que igual le llega a gente así de repente en un día y como que le entra eso, ya listo pa' delante. Como que ese es el mood.