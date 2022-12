Aldo Valdevenito, Jokker, se mueve a sus anchas en el Hotel W, donde se encuentran alojados los 16 freestylers que darán vida a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2022 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El hualpenino nos ve, nos abraza, se ríe, juega Xbox mientras comenta del partido entre los MCs, donde anotó tres goles y pese a que se lo prometieron, no le dieron el balón como se estila cuando alguien anota un hatt-trick.

Se le ve contento, con un aura distinto al que tuvo en 2019, cuando tuvo que reemplazar al campeón Teorema en Madrid, “en España me apartaba un poco del grupo, porque sentía que como era segundo no era muy bien mirado, pero ahora ando más tranquilo, más libre”.

“Ahora llego como campeón de Chile, siento que tengo otro estatus. Tengo más confianza en mi nivel, en el camino que he recorrido. Es importante andar con esta confianza, lo de España se dio muy encima, no tuve mayor tiempo para prepararme, ahora es distinto, estoy en un buen nivel, más maduro, quiero que llegue el día y entrar en modo gorila”, dice.

Y en ese mismo mood responde, “voy a ir a destruir al que me toque. Diez minutos antes de la compe, entro en el modo gorila. Ahora ando feliz, tengo que tener fe, me siento iluminado, que puedo comerme el mundo”.

Sabida es su afición a los deportes de contacto y a la UFC y hace un paralelo con su peleador favorito Nate Díaz: “voy a que me peguen, a sangrar la cara, pero ganar la pelea igual, antes me daba miedo perder, ahora le perdí el miedo a eso. Antes si no encajaba un patrón, me desconcentraba y perdía la batalla, ahora voy a estar con la mente dura”.

Finalmente, como no, había que preguntarle por su final soñada, “obvio que tiene que ser con Teorema, sería bonito. Sería el desempate, la tercera es la vencida”, pese a ello, asegura que “con Teo no hemos hecho estrategias, yo creo que nos iremos por cuadros distintos para llegar a la final, pero ni lo hemos conversado. A mi me gusta que me elijan, que me subestimen, agí sale el guerrero y me activo”.

Esperemos se de la final chilena y que por fin, “el país más rapero del mundo” logre el esquivo cinturón que tuvieron a un paso Kaiser y Tom Crowley. Que así sea. Recuerda que puedes ver en vivo la Final Internacional 2022 en el sitio web de Red Bull Batalla o por todas sus redes sociales desde las 20 horas del sábado 10 de diciembre.