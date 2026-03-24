“Una falta de respeto”: La fuerte denuncia que afecta al fútbol femenino

Sigue la competencia en el Ascenso del fútbol femenino. Lamentablemente, las condiciones en donde se desarrolló uno de los partidos de la fecha 2, específicamente el que disputó Cobresal, está dando mucho que hablar.

El domingo recién pasado, las mineras visitaron a Unión San Felipe y golearon por 6-1. Más tarde, una de las figuras del encuentro hizo un fuerte descargo en redes sociales, condenando las condiciones en que fueron recibidas.

En su cuenta de Instagram, Maura Gómez publicó un registro del partido y escribió: “Tomo esta maravillosa foto de celebración para que puedan visualizar el nivel de cancha en la que jugamos...”

Después, la futbolista de Cobresal enumeró los varios problemas del recinto, asegurando que la cancha “no tiene las medidas reglamentarias” y “tiene unos parches donde buscaron tapar hoyos”. Y no solo eso.

Así se veía la cancha donde jugaron San Felipe y Cobresal

“Merecemos más”: La denuncia por malas condiciones que afecta al fútbol femenino

Además, la jugadora expuso varios problemas del Complejo Deportivo Unión San Felipe. “No tengo fotos del camarín, pero para la charla, habíamos muchas sentadas en el piso, sobre mochilas, inclusive en el WC, que hay uno dentro del camarín“, contó.

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“No teníamos espacio para camilla, por ende tuvimos que instalar el área de kinesiología en las duchas (donde hay dos)” denunció también.

“Me parece una falta de respeto querer fomentar el fútbol femenino y que equipos presenten este tipo de inconvenientes. No está bien para nosotras como visita ni para ellas como locales. Merecemos más“, cerró la futbolista.

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