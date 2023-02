Mauricio Pinilla: "No corresponden las declaraciones de Tiane"

Las últimas horas desde la derrota de Chile ante Haití han sido de mucho análisis. No solo por lo mostrado futbolísticamente, sino que también por las declaraciones de la capitana de la selección, Christiane Endler que volvió a pedir la salida del técnico José Letelier tras quedar fuera del repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Uno de los comunicadores que criticó a la portera nacional, fue Mauricio Pinilla y señaló que "creo que las declaraciones de Tiane no corresponden porque, más allá que ella sea la líder principal, esto lo puede hacer perfectamente y tiene toda la espalda para pescar a los dirigentes y sentarse a conversar...".

"Decirles: ‘¿saben qué? Acá hay un problema, la relación entre el entrenador y el grupo está totalmente destruida. Necesitamos que ustedes tomen cartas en el asunto’. Ella tiene que conversarlo con los dirigentes en la interna, aunque tampoco sea su responsabilidad. Ella tiene la fuerza para poder hacerlo", comentó en el el programa Deportes en Agricultura.

"Quizá lo dijo en caliente, con la frustración de quedar fuera del Mundial, pero públicamente no corresponde que lo haga. Nadie es nadie para echar de su trabajo a otra persona ni exponerlo así públicamente. Si no lo quiere, si se lleva pésimo, yo converso con los dirigentes", continuó el ex seleccionado nacional.

"Y si el grupo está así tiene que hablarlo en la interna y en la interna se toman decisiones

Tiane es respetadísima, es la número uno de la selección y la mejor jugadora en nuestra historia del fútbol femenino, se le respeta su opinión, pero tiene que manejarse en la interna en vez de exponer públicamente a Letelier. No quiere decir que yo no está de acuerdo con ella, porque el fútbol femenino se estancó hace dos años", cerró el exdelantero azul.