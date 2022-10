Macarena Pérez es la principal exponente de BMX a nivel nacional. También es una de las mejores deportistas del mundo. Pérez es chilena, pero hace un par de años que vive en Estados Unidos para poder prepararse a un buen nivel y estar en la cima del deporte de alto rendimiento.

Macarena obtuvo el segundo lugar en el Mundial de BMX en China, lo que le permitió acceder de manera directa y sin clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En esos JJ.OO el BMX debutó como deporte olímpico y Maca fue la primera mujer en abrir la competencia de su disciplina.

"No sé cómo decidieron el orden, pero no me había dado cuenta que era la primera hasta que estaba arriba a punto de tirarme y hacer mi ronda. No lo había analizado. Sabíamos el orden de salida un par de días antes, pero no me había dado cuenta. Me puse nerviosa y ansiosa, pero no en un mal sentido, sino que estaba feliz de abrir el BMX en los Juegos Olímpicos", confesó hace algún tiempo en una entrevista en Radio Cooperativa.

La rider chilena estaba hasta hace pocos días preprando su participación en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 y fue visitada por Víctor Muñoz, rider chileno que durante 15 años fue el número de Chile y que es actual entrenador de la Selección Chilena de BMX. Macarena se preparó junto a Muñoz en aspectos físicos, mentales y de su rutina.

Sobre la preparación para los juegos que se desarrollarán en Paraguay, Macarena aseguró que "mi calendario está constantemente agendado con competencias, la preparación es mas que nada ser constante los 365 días del año con los entrenamientos y quizás empujando un poco más fuerte cerca de la fecha del campeonato. Vengo saliendo de una lesión pero tengo buenas expectativas".

El debut de Maca en los Juegos Odesur será el sábado 8 de octubre en Ciclismo BMX Freestyle en la categoría Individual Femenina. La clasificación se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana y la final comenzará a disputarse a partir de las 10:20. Pérez tiene grandes probabilidades de quedarse con una medalla, pero tendrá que enfrentarse a las exponentes de Argentina, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Posterior a la competencia en los Suramericanos, en noviembre deberá disputar el Campeonato Mundial de BMX Freestyle en Abu Dhabi, y en diciembre tendrá la Copa del Mundo en Australia.