Eran pasadas las 20:30 horas del 9 de diciembre de 2012 cuando Huachipato dejó atrás 38 años de sequía y se consagró campeón del fútbol chileno. Tras derrotar a Unión Española en tanda de penales, el elenco siderúrgico de Jorge Pellicer, ganaba el título del Torneo de Clausura, y colgaba la segunda estrella en el firmamento negro y azul.

La inolvidable velada tuvo una protagonista sorpresa. Pellicer alzó la copa junto a su familia en la cancha de Las Higueras, y dio su primera entrevista junto a Catalina, su hija. La joven fue sensación: en Twitter se hizo trending topic con el hashtag #LaHijaDePellicer y al día siguiente fue portada de Las Últimas Noticias.

Como en Redgol nos acordamos de todos, quisimos saber qué había sido de la vida de esa estudiante. Y la contactamos justo al volver de Europa, donde estudió inglés mientras aguardaba la titulación de abogada en la Universidad Católica.

"Yo siempre digo que es algo para contarles a los nietos, porque fue una muy buena anécdota. Lo que más rescato es el cariño que recibimos como familia, porque todo fue con mucho respeto y la mejor de las ondas. Hasta hoy recibimos bonitos comentarios mi papá, yo y mi familia en general", reconoce Catalina.

La hija de Jorge había cumplido 18 años pocos meses atrás y terminaba su primer año en Derecho. Hoy está a punto de jurar, ya que la pandemia postergó su práctica profesional.

"Recién entraba a la carrera y fue súper bonito, porque estaba en plenos exámenes. Mis primos estaban en lo mismo y estábamos un poco estresados. Fue una buena forma de relajarnos y tener un boom de energía para terminar el año", recuerda la joven.

Huachipato había perdido la ida por 3-1, por lo que le daban poca chance de remontar la definición. "Viajamos de Santiago con la sola idea de acompañar a mi papá y vivir un poquito la experiencia de la final, más que andar pendientes del resultado. No sentíamos la presión de que Huachipato ganara", asume.

"Yo estaba contenta de poder vivir esta final y solo quería verla con mi familia. Huachi salió a dar la pelea desde el primer momento, cambió la cosa y se sintió tan potente que al final hubo un cambio de 180 grados. La vibra del estadio se volcó completamente y todos nos dimos cuenta que era posible hacer historia en ese mismo instante, entonces el estrés subió tremendamente", confiesa.

El furor por Catalina Pellicer



Omar Merlo anotó el penal que le dio el título a Huachipato y desató la fiesta. Catalina Pellicer recorrió la cancha junto a su padre y daba que hablar en todo Chile. Hoy lo recuerda con cariño: "Fue una anécdota pero no pasó mucho más".

"En ese tiempo casi no se usaba Instagram y me llegó mucho por Twitter, que yo prácticamente no ocupaba. Con suerte tenía 15 tweets y ni me acordaba de la contraseña, pero un amigo de mi familia me dijo que estaba siendo trending topic. Yo ni siquiera entendía bien qué era eso".

"Al final me llegaron ofertas para realities, Mundos Opuestos 2 y todo eso, jajajá, pero yo ni siquiera sabía abrir los mensajes en Twitter. De todos modos, yo sabía que mi futuro no iba por ahí. Tampoco soy una persona muy farandulera, pero fue muy divertido. Mi mamá guardó todas las portadas de Las Últimas Noticias, todos los reportajes. De repente yo igual lo googleo para recordar los bonitos tiempos. Sentimos que todo fue con mucho cariño y mucho apoyo para la familia. Nunca hubo faltas de respeto ni nada", agregó.

Catalina Pellicer regresó a Chile hace pocos meses luego de vivir durante un año en Inglaterra. Lleva tiempo pololeando ("es como de la familia", asegura), está a punto de terminar su práctica y, el paso que viene es jurar en la Corte Suprema, para recibir el título de abogada.

"Me fui a estudiar inglés el 2020, en el año del covid. Fue después de pasar el grado de Derecho, y tenía que empezar a hacer mi práctica, pero todas las prácticas las congelaron por el covid entonces pensé ‘tengo que seguir haciendo alguna cosa, no voy a estar aquí’. Me fui a Inglaterra, aprendí el idioma, estuve un año allá, volví ahora y estoy terminando mi práctica profesional y pronto debería jurar como abogada", nos pone al día Catalina.

De todos modos, y aunque su padre se retiró de la dirección técnica en 2021 tras salir de Unión Española, Catalina Pellicer confesó que su corazón es azul y negro luego de todo lo que vivió en 2012 con la tienda acerera.

"Nunca he podido tener un equipo en particular porque mi papá siempre se estuvo cambiando, incluso de país. Siempre he sido del equipo de mi papá. De repente iba al estadio por él y aunque nunca tuve un equipo desde pequeña, siempre Huachipato va a tener un cariño especial en mi corazón, por todo lo que nos hizo vivir. Creo que me puedo identificar como huachipatina", completa Cata.