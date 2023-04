Después de semanas sumamente convulsionadas al interior de la selección de Francia femenina, las Bleus volvieron a escena de la mano de su nuevo entrenador, Hervé Renard. El equipo francés disputó un partido amistoso con Colombia y a pesar de que comenzó perdiendo por dos goles, dieron vuelta el partido, golearon y se llevaron el triunfo.

Todo el mundo estaba pendiente de lo que podía pasar en el duelo con las sudamericanas, pues después de la renuncia de la capitana Wendie Renard y de la salida de Corinne Diacre, la Federación de Fútbol Francesa repatrió al técnico Renard que estaba dirigiendo al equipo masculino de Arabia Saudita y lo sedujo con el nuevo proyecto del combinado femenino.

La llegada del entrenador francés estuvo acompañada de regresos importantes para la selección: Eugénie Le Sommer y Amel Majri volvieron a vestir la camiseta de su selección, Le Sommer tras sus problemas con Diacre y Majri después de haber sido mamá con la ventaja de que puede viajar con su pequeña hija de nueve meses.

El regreso de Le Sommer fue a lo grande. Tras no ser convocada por la ex entrenadora, la histórica jugadora que milita en el Olympique de Lyon fue la protagonista del partido ante Colombia. Anotó dos goles al igual que Delphine Cascarino y el último tanto lo marcó Grace Geyoro cuando el partido agonizaba.

La delantera volvió después de estar dos años fuera de su selección y aseguró que "fue mucho para mí. Un buen momento, una hermosa tarde. Siento mucha felicidad después de dos años difíciles, pero no es venganza". Hervé Renard también tuvo palabras para su regreso y no escatimó en elogios.

"Cuando marcas 88 goles en la selección de Francia, es seguro que tienes cualidades. Ella sabe por qué volvió. Tuvo la buena idea de anotar dos veces antes de salir. Felicidades a ella. Psicológicamente nunca es fácil. Puedes ponerte demasiada presión al querer hacerlo demasiado bien. Era tal como sabe ser. Es la mejor respuesta que puede hacer", comentó Renard.

Finalmente Le Sommer le agradeció al ex entrenador de Arabia Saudita: "A él le debo mi presencia aquí. Es él quien me trae de vuelta. Tuve que devolverle la pelota. Fue un pequeño gesto para decir gracias por la confianza. Yo también estaba feliz de ganar para él. No me esperaba todo esto en absoluto, si me hubieran dicho hace diez días que me encontraría aquí, en esta lista, siendo capitana y marcando dos goles… Es bonito estar aquí en estas condiciones", cerró.