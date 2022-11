Se acabó la espera. Este lunes se abrieron las votaciones para la segunda edición de los Premios FutFem, que organizan Contragolpe y RedGol y que galardonarán durante el mes de diciembre a lo mejor del fútbol femenino durante la temporada 2022 en Chile.

Serán 14 categorías aquellas por las que puedan votar los hinchas a partir de hoy, pero se entregarán 15 premios. Además de las votantes, se escogerá al XI ideal del Campeonato Femenino 2022, al igual como se hizo en la gala del 2021.

¿Qué categorías nuevas entran en esta edición? Se hizo la separación entre mejor defensa central y mejor lateral, además se suma la mejor extranjera en Chile, la mejor jugadora del Ascenso Femenino y también la mejor del fútbol formativo, que contará con cinco nominadas ya que son dos las categorías que compiten: Sub 16 y Sub 19.

Para votar en los Premios FutFem 2022 deben ingresar al sitio web de Contragolpe y presionar el banner dedicado a la ceremonia de premiación. Allí se exigirán los datos para personalizar a cada encuestado/a y se extenderán las 14 categorías a elegir.

Las 14 categorías de los Premios FutFem 2022

Las tres nominadas a The Best son Ysaura Viso (Colo Colo), Nicole Fajre (Santiago Morning) y Rebeca Fernández (Universidad de Chile). Prácticamente las mismas jugadoras están nominadas a mejor delantera: Viso, Fernández y Yenny Acuña (Santiago Morning). Fajre, en tanto, es una de las tres que pueden ganar el premio a mejor volante, junto con Yessenia López (Universidad de Chile) y Yastin Jiménez (Colo Colo).

La terna de mejor arquera está conformada por Antonia Canales (Colo Colo), Katherine Tapia (Santiago Morning) y Javiera Díaz (Fernández Vial). Asimismo, las tres nominadas a mejor defensa central son Fernanda Ramírez (Colo Colo), Norma Castilla (Fernández Vial) y Su Helen Galaz (Santiago Morning).

En tanto, las tres laterales nominadas a la mejor de la temporada son Fernanda Pinilla (UCH), Ámbar Soruco (SM) y Anaís Cifuentes (CC), mientras que el mejor DT saldrá entre Milenko Valenzuela (SM), Carlos Véliz (UCH) y Antonio Zaracho (FV). La jugadora revelación del 2022 puede ser Valentina Navarrete, Karen Fuentes y Thiare Parraguez (O’Higgins).

¿El mejor gol del año? Pueden elegir entre los anotados por Franchesca Caniguán (FV vs CC), Isidora Muñoz (Audax Italiano vs UCH) y Margarita Collinao (CC vs O’Higgins). Además, la mejor extranjera en Chile saldrá entre Katherine Tapia (Santiago Morning), Rebeca Fernández (UCH) e Ysaura Viso (CC).

Restan cuatro categorías. Una de ellas es la mejor del Ascenso Femenino, que saldrá de Natsumy Millones (Coquimbo Unido), Vanessa Riquelme (Curicó Unido) y Aracelly Tapia (Cobresal). Además, el premio a la trayectoria puede salir entre Daniela Pardo (SM), Nathalie Quezada (Palestino) y Valeria Lucca (Audax Italiano).

Finalmente, el premio a la mejor del fútbol formativo cuenta con Paloma Bustamante (CC), Anaís Álvarez (CC), Nicole Carter (CC), Pascal Espejo (UCH) y Yordana Martínez (Magallanes), mientras que la terna a mejor comunicadora cuenta con Nahla Hassan (TNT Sports), Valentina Boetto (corresponsal) y Javiera Court (Vestidas de Rojo).