Este jueves 13 de octubre comienza la Conmebol Copa Libertadores Femenina 2022 y la Universidad de Chile será el primer equipo chileno en debutar en el torneo. Las Leonas comenzarán su participación ante Dragonas Independiente del Valle, partido válido por el Grupo C del certamen.

Carlos Véliz, entrenador del equipo laico, en conversación con RedGol comentó acerca de la experiencia que ha ganado el equipo con sus últimas participaciones en la Libertadores: "Tenemos un equipo altamente competitivo, hay muchas jugadoras que están pidiendo camiseta y eso para el técnico es muy bueno porque tenemos variantes para poder enfrentar los partidos. Si bien es cierto, va a ser una competición en altura, nos hemos preparado de esa manera y la diferencia con las ediciones anteriores, es que tenemos más responsabilidades y mucha más experiencia".

Sobre la semifinal que alcanzó la U en marzo del 2021 (la Copa Libertadores 2020 se jugó en esta fecha) y fue eliminada por el equipo brasileño Ferroviaria, Véliz aseguró que "es muy difícil de olvidar. Fuimos muy superiores al equipo rival, pero los partidos se ganan con goles y lamentablemente no pudimos. Espero que esta sea la ocasión de poder lograrlo".

En la edición de 2021, las azules quedaron eliminadas en fase de grupos y sobre esa participación, Carlos Véliz comentó que "yo creo que en Paraguay no estuvimos a la altura, partiendo por mí. A lo mejor el análisis de los rivales no fue tan fino... No estuvimos bien. El partido con Alianza Lima no era para perderlo, pero se perdió. Siempre te permite crecer, pero como te decía, nos estamos preparando muy bien para esta Copa Libertadores y esperamos estar a la altura de esta competición".

La U tuvo dos partidos que se podrían calificar de preparatorios por la calidad de los rivales: frente a Colo-Colo y a Santiago Morning, ambos partidos el equipo de Véliz cayó derrotado y sobre si le preocupa haber perdido esos partidos, el DT azul aclaró que le preocupa porque "uno tiene que hacer un análisis objetivo, cuáles fueron las fallas que cometimos en función del triunfo, pero creo que en el último partido fue un poquito injusto el resultado. Provocamos mucho más que el equipo rival y por ahí no se nos abrió el arco... pero nada, creo que tenemos las condiciones para poder enfrentar los partidos y poder ganarlos"

Finalmente, ¿qué es lo que espera el entrenador de la Universidad de Chile para esta Copa Libertadores?: "Vamos a ir a competir como siempre lo digo y posicionar a la U en el alto podio sudamericano. Queremos ser un equipo competitivo y queremos pasar a la siguiente fase que nos permita soñar con el objetivo final que es la Copa".