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Copa Libertadores Sub 20

Tras ganar Copa Libertadores Sub 20: Reinaldo Sánchez blinda a plantel de Wanderers

El presidente caturro sorprendió a todos al comunicar que los jugadores que conquistaron América seguirán en el club por un largo tiempo.

Por Alfonso Zúñiga

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Parte del plantel de Wanderers campeón de Copa Libertadores Sub 20.
© ConmebolParte del plantel de Wanderers campeón de Copa Libertadores Sub 20.

La conquista de la Copa Libertadores Sub 20 provocó una absoluta revolución en Santiago Wanderers, no sólo entre los jugadores campeones y sus hinchas, también en su máxima autoridad, el presidente Reinaldo Sánchez.

Tras mostrar confianza plena en el plantel que dirige Felipe Salinas desde antes del comienzo de la cita continental, el empresario microbusero fue un paso más allá y tomó una histórica decisión: blindar a todos los futbolistas que ganaron el certamen.

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Todos tienen contrato por cuatro años“, fue lo primero que expresó Sánchez sobre el interés desde el exterior en los jugadores porteños para luego recalcar que no tiene apuro en venderlos. “Creo que siempre va a haber interés. Además vamos a tener que jugar después con el campeón de Europa“, agregó.

Sobre si le gustaría concretar una venta para beneficiar las arcas de Wanderers, el dirigente expresó que “eso va a depender. ¿Se acuerda que el año pasado se vendió a Cepeda? Y anteriormente Daniel González fue a la Católica. Va a depender, son cosas que se ven de a poco. No hay que apurarse”.

Al preguntarle al presidente “caturro” si el factor edad influye en su postura, reconoce que “al contrario. Esta edad es la mejor para vender, pero no hay que apurarse, hay que esperar. No te olvides que yo vendí a David Pizarro, en esos tiempos, en un buen precio. Vendí a Reinaldo Navia a buen precio”.

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En síntesis

  • Reinaldo Sánchez blindó al plantel campeón de Copa Libertadores Sub 20: todos tienen contrato por cuatro años.
  • El presidente de Wanderers no tiene apuro por vender figuras pese al interés extranjero.
  • Sánchez apuesta por esperar al duelo ante el campeón de Europa para valorizar al equipo.

¿Cuándo juega el “Decano”?

Por la sexta jornada en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, este domingo 28 de marzo desde las 18:00 horas.

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