Coquimbo Unido logró rescatar un empate 1-1 ante Colo Colo en su debut en la Copa de la Liga, en un partido donde el equipo de Hernán Caputto sigue buscando su mejor versión ante de iniciar su aventura en la Copa Libertadores.

En la cita continental el pirata enfrentará en el Grupo B a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima. Para sorpresa de muchos y viendo las otras zonas del torneo, al pirata le tocó un grupo que invita a ilusionarse con pelear una clasificación.

Así mismo lo dejó en claro Alejandro Camargo, quien tras la igualdad ante el Cacique le mandó un claro aviso a sus rivales. Para el volante, es ideal que los miren en menos, ya que así pueden sacar todo su potencial que los hizo campeones hace solo unos meses.

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Coquimbo Unido advierte a sus rivales en la Libertadores

El mediocampista aseguró que “son todos equipos difíciles. En copas internacionales es totalmente distinto, es otro ambiente, los partidos se plantean de otra forma. Es mejor que nos miren en menos, eso nos hace sacar a relucir la humildad y lo bueno que hemos venido haciendo”.

Alejandro Camargo le mandó un claro aviso a los rivales de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el partido ante Colo Colo, Camargo declaró que “fue un partido similar al pasado con la U, tuvimos muchas situaciones de gol y no supimos concretar. Podríamos haber abrochado uno o dos goles en los primeros 20 minutos y eso te puede marcar el resto del partido”.

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“No era la idea conseguir un punto, porque desperdiciamos un penal sobre la hora y eso refleja lo que venimos haciendo, que no estamos concretando de buena forma”, concluyó.

El fixture de Coquimbo Unido en la Copa Liberadores 2026

Miércoles 8 de abril – Coquimbo Unido vs. Nacional en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 18:00 horas.

Miércoles 15 de abril – Universitario vs. Coquimbo Unido en el Estadio Monumental de Perú a las 21:00 horas.

Martes 28 de abril – Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 21:00 horas.

Jueves 7 de mayo – Coquimbo Unido vs. Universitario en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 20:00 horas.

Martes 19 de mayo – Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 17:00 horas.

Martes 26 de mayo – Nacional vs. Coquimbo Unido en el Gran Parque Central a las 21:30 horas.

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En síntesis

Coquimbo igualó 1-1 ante Colo Colo en su debut en la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Hernán Caputto integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima.

Alejandro Camargo aseguró que sacarán el mejor de los rendimientos si sus rivales coperos los miran en menos.

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