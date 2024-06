Carlos Caszely asegura que el hincha de la Roja tiene todo el derecho a pensar en la hipótesis de que Vidal no va a Copa América por Bravo.

¿Vidal no fue a Copa América por Claudio Bravo? Carlos Caszely plantea la duda

La ausencia de Arturo Vidal de Copa América fue uno de los temas más polémicos de la nómina de Ricardo Gareca, pues en su proceso no ha contado con uno de los grandes referentes de la selección chilena en los últimos 15 años.

Un asunto que abordó Carlos Caszely en Círculo Central, donde incluso nombró a Caludio Bravo como uno de los causantes para que no fuera citado el King al torneo continental.

Consultado si quedó fuera por el tema de liderazgo de camarín, el Chino respondió “Es una de las opciones” y luego se explayó sobre el tema.

“Así como Vidal tiene buena relación con Almirón en Colo Colo, Bravo tiene muy buena relación con el técnico de la selección. Entonces son hipótesis que uno va mirando desde afuera, que empieza a elucubrar como hincha de la selección, como fanático”, confresó.

“El por qué uno va y otro no va. Por qué si viene Bravo no va Vidal. Por qué Gareca prefiere a Bravo, o a este tipo de jugadores, y no a otros”, agregó tajantemente.

Claudio Bravo es el gran líder del camarín de la Roja

Las vacaciones de Vidal

Caszely también contó que Vidal ya sabía que Gareca no lo iba a considerar para su proceso en Copa América. “Si Arturo quería estar, no se iba de vacaciones. Se quedaba acá entrenando”, agregó.

Además indicó que “Vidal está cansado de la selección, ha sido un triunfador por años, puede preferir otras cosas. No tiene 20 años”.

“Indudablemente hubiese sido un aporte desde los futbolístico, aunque no sea el de antes, pero con el pasar del tiempo (este año) ha ido mejorando”.

Además indica que es importante “para el entorno, para el camarín, le da otra categoría. Es como antes, que se decía cuidado jugaremos contra Pelé o Maradona y cuando no estaban es como qué rico”.