Fue un partido horrendo, por donde se le mire. Poca acción y mucho juego detenido dejó el encuentro entre Chile y Perú en Arlington. Realmente, un fiasco para quienes lo vieron con ojos neutros.

Para los chilenos, mientras tanto, fue algo decepcionante. Se esperaba mucho del elenco de Ricardo Gareca y ante los incaicos las ideas del Tigre no resultaron o no fueron bien interpretadas.

Por el otro lado, sin embargo, no hubo tanta desazón. En Perú el empate se vivió con cierto heroísmo. Es que muchos pensaban que la Roja le pasaría por encima a los dirigidos por Jorge Fossati, pero no fue así.

Una cancha mucho más estrecha, un árbitro mañoso y con poca tolerancia al roce y una selección peruana que supo pararse ante la Roja terminaron siendo los factores que hicieron de este duelo una pesadilla para los comandados por el Tigre.

¿Celebran en Perú?

Los amigos peruanos saben cómo condimentar. La prensa peruana no se guardó esa cuota de placer al ver que el ex DT de su selección no podía vencerlos. Fue así que analizaron el partido. Ese fue el prisma a través del cual decidieron ver el aburrido empate sin goles fue el del optimismo: algo se puede hacer en esta Copa América.

Así lo dejó claro La República, diario de circulación nacional que expresó, a través de una columna escrita por Gary Huaman, su alegría por el empate de Perú.

“La Bicolor dejó mucho mejores sensaciones que la Roja de Gareca y los hinchas peruanos se ilusionan de cara a una posible clasificación en la Copa América”, escribieron en el citado medio.

“Cuando muchos pensaban que la Roja iba a golear a la Bicolor, apareció el ‘zorro viejo’ de Fossati y le ganó la pizarra táctica al ‘Tigre'”, enfatizaron, además, haciendo del duelo entre selecciones uno entre dos estrategas.