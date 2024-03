La guerra está desatada en Colo Colo. A semanas de una nueva junta de accionistas Aníbal Mosa intente generar vientos de cambio en Blanco y Negro, buscando volver a la presidencia para sacar a Alfredo Stöhwing del cargo.

Por su puesto que esto está generando reacciones en llamado oficialismo de la concesionaria, siendo el propio Stöhwing el encargado de disparar contra el puertomontino.

En la previa del duelo ante Everton, el timonel albo afirmó a los medios que “cualquier persona tiene el derecho de aspirar a la presidencia y la validez, pero a mí me parece que Aníbal no tiene el apoyo histórico para hacerlo. Claramente Mosa no está en condiciones de gobernar el club”.

“Eduardo Loyola era un director de Aníbal Mosa, que se presta para renunciar y continuar el show que hacen todos los años, pensando solamente en cuestiones personales. Tiene una sed de poder absolutamente insaciable, aunque sea perjudicando al club”, agregó.

En ese sentido, Stöhwing sostuvo que “yo llegué a Colo Colo motivado por la crisis en que estaba el club producto de la administración de Aníbal Mosa”.

“Todavía estamos pagando sin poder contratar y hacer todas las cosas que quisiéramos hacer, por las pérdidas irracionales que tuvimos en su período. Además nos llevó a estar a un gol de la Primera B, de manera que cada persona debería tener autocrítica”, concluyó la máxima autoridad del Cacique.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a salir a la cancha ante Cerro Porteño el miércoles 3 de abril a partir de las 21:00 hora de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

