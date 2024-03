Los hechos de violencia en el fútbol chileno han hecho a las autoridades el trabajar en nuevas medidas de seguridad para garantizar el espectáculo. Una de ellas es el Registro Nacional de Hinchas, mecanismo que está siendo implementado de forma gradual.

Este fin de semana se disputa el encuentro más importante del Campeonato Nacional, entre Colo Colo y Universidad de Chile. Si bien todavía no hay certeza si para este encuentro se pida estar registrado en el sistema, muchos han decidido realizar el trámite para no tener problemas a la hora de asistir al Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico.

¿Cómo inscribirse online en el Registro Nacional de Hinhcas?

Para registrarse en el sistema de manera online, debes pinchar aquí. Una vez en el sitio, debes seleccionar la opción del carnet de identidad. Este documento debes tenerlo a mano, ya que tendrás que escanearlo por ambos lados. Tras esos pasos, deberás fotografiarte “tipo selfie”. Luego de esto, ya estarás inscrito.

¿A qué hora es el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 10 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

¿Será obligación estar registrarse para el duelo de Colo Colo y U. de Chile?

Faltando tres días para el encuentro, todavía no hay venta de tickets para el Superclásico. Esta situación se debe a los detalles de la organización para el duelo, los cuales incluyen un aforo de 32.000 personas y la no asistencia de hinchas visitantes. Incluso persiste la duda sobre si será obligación o no estar en el Registro Nacional de Hinchas.

Si bien desde las autoridades esperaban que fuera un requisito, desde Colo Colo lo ven muy poco probable por el poco tiempo que resta para el partido. En este momento lo más seguro es que no sea requisito, aunque la información ha variado mucho en las últimas horas, como se ha transformado en una lamentable tendencia a la hora de la disputa de un encuentro deportivo.