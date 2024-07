Colo Colo se pone pesado con los porfiados: “El que no se enrola, no entra al Monumental por más pataleo que hagan”

El Registro Nacional de Hinchas siguen siendo un tema para Colo Colo en estos días. Tras aplicarse hace algunas jornadas por la Copa Chile ante Deportes Santa Cruz, el sistema tuvo su debut en las huestes albas en el Campeonato Nacional 2024 para el duelo ante Unión Española.

Y tal como pasó ante Santa Cruz, las manifestaciones se hicieron presente en el Estadio Monumental. Afortunadamente, esta vez fueron afuera del recinto y se limitaron a algunos fuegos artificiales lanzados tras el encuentro que, siendo honesto, pasaron bastante desapercibidos.

Uno que refirió a esta situación fue Aníbal Mosa, quien luego del 2-1 sobre los hispanos declaró a los medios que “ustedes saben que la hinchada colocolina es la más grande de este país, es la institución deportiva y social más grande. Cuando hablo de hinchas, hablo de los que vienen a alentar a su equipo, a gritar, a saltar en el tablón, no a hacer maldades como hace algunos bandidos”.

“El que no se enrola en el Registro Nacional de Hinchas, no va a entrar por más pataleo que hagan, por más fuegos artificiales que tiren. Nosotros no nos vamos a salir de esa línea”, agregó el timonel albo.

Además, Mosa fue claro en declarar que “lo que nosotros pedimos, es que por último hoy día en el Estadio Monumental se genere una tranquilidad que es lo que necesita la familia colocolina”.

“A ese 1%, que viene a hacer desmanes, que no viene a preocuparse de la pelotita, los vamos a perseguir. No son bienvenidos, no los queremos más en el Estadio Monumental, esto es para la familia, no para los bandidos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío del Cacique será ante O’Higgins este sábado 27 de julio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Los rancagüinos vienen de vencer por 2-0 a Deportes Copiapó y marchan novenos con 22 unidades.

