Quinteros espera que no castiguen a Colo Colo: "Hay que cuidar a los 40 mil que alientan"

El informe arbitral de clásico complicó a Colo Colo. El juez Felipe González documentó el uso de bengalas y pirotecnia por parte de la hinchada colocolina, y el Cacique quedó el riesgo de sufrir un castigo para el Monumental justo en la recta final del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros abordó los incidentes ante Universidad Católica. El técnico catalogó lo del domingo como “un espectáculo extraordinario” y, como siempre, condenó a un pequeño grupo de mal portados que podría perjudicar al resto de las asistentes.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

“Yo vi un público que alentó, que estuvo siempre al 100 por ciento. Más allá de que en un momento todos tuvimos ese temor, la gente levantó al equipo. Estábamos enfocados en las jugadas, así no estuve pendiente de eso”, partió diciendo.

“Vi un espectáculo extraordinario, sería feo que no se repita un momento así. El fútbol merece tener gente, los jugadores también. El espectáculo sería más positivo al jugar en todas las canchas con público”, continuó el DT de Colo Colo.

“Hay que ver a esos tres o cuatro que todavía no entienden lo que se debe y no se debe hacer. Tratar de que la seguridad pueda interferir y evitar que entren a la cancha, y no evitar que 40 mil personas vayan a disfrutar del espectáculo”, dijo después sobre un castigo.

“Habría que alentar a controlar a esos pocos que en algunos estadios pueden equivocarse, y cuidar a las 40 mil personas que van y alientan para hacer un espectáculo mucho mejor, más apasionante y lindo como se vio en el clásico”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ahora, Colo Colo choca con Cobreloa para definir al primer finalista de la Copa Chile. Albos y loínos se enfrentan este miércoles 4 de octubre a las 19:00 horas en el Monumental luego de haber igualado 2-2 en la ida de semifinales.

¿Cómo va Colo Colo en la tabla?

Colo Colo sigue tercero en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El equipo de Gustavo Quinteros tiene 42 puntos, siete menos que Cobresal y cuatro menos que Palestino, pero puede acortar distancia si supera su duelo pendiente ante Magallanes.