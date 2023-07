“No me gusta la postura de esperar al último para renovar, eso no se hace”. Esa fue la declaración de Esteban Pavez luego de que Alfredo Stöhwing dijera que se están tomando con calma el tema de las renovaciones. Y la respuesta de Colo Colo al capitán no demoró en llegar.

El gerente deportivo, Daniel Morón, fue quien le respondió. En diálogo con los medios de comunicación, el Loro afirmó que ya empezaron a conversar con el representante del Huesi para la renovación de su contrato, que termina con el fin de la temporada.

“No quiero entrar en polémica aquí. He hablado con su representante, tenemos una propuesta de él y estamos en conversaciones. O aquí tengo que decir que el representante no lo ha informado o qué, pero estamos en conversaciones por el tema de Esteban”, dijo Morón.

Respecto al resto de las renovaciones, el gerente deportivo de los albos afirmó que “en algunos casos probablemente (vamos a esperar), en otros no. En algunos casos hay cláusulas de renovación automática por partidos y minutos, entonces son muy distintas unas de otras”.

Aunque Pavez había aclarado que sí sabía de conversaciones, apuntó a la dirigencia a raíz de lo que sucedió el año pasado. El Cacique no renovó a tiempo y eso significó que varios de sus jugadores, como Gabriel Suazo, Gabriel Costa o el retornado Óscar Opazo, se fueran.

Stöhwing, en tanto, dijo que “estamos conversando, no es fácil. Sé que después critican, pero mantener la concentración cuando se está jugando es muy importante, además hacer las evaluaciones al final. Veremos cómo lo hacemos. Esperemos resulte mejor que el año pasado”.