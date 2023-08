Colo Colo tendrá que enfrentar en la 23° fecha del Campeonato Nacional a Universidad de Chile. La nueva edición del Superclásico se disputará en el Estadio Santa Laura, en un encuentro que puede ser bisagra para las aspiraciones de ambos en la temporada 2023.

¿Habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico?

Por decisión de las autoridades, este encuentro solo se jugará con los fanáticos de Universidad de Chile, por lo que no habrá venta de entradas para los seguidores visitantes.

¿Cuándo juega la U ante Colo Colo?

El duelo entre los dos clubes más grandes del país se disputará el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura de Independencia.

Los Albos van por el título

Colo Colo tuvo un antes y un después tras la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana. A partir de ese momento, los dirigidos por Gustavo Quinteros se enfocaron completamente en la competición local, tanto en la Copa Chile y el Campeonato Nacional. En ambos torneos están en carrera por conseguir el título.

Mientras en Copa Chile se metieron en la semifinal para ir por el título, en el Campeonato Nacional están en el 4° puesto con 34 puntos, mientras el líder Cobresal tiene 42 unidades. Claro que los Albos tienen dos duelos pendientes, contras Deportes Copiapó y Magallanes, que podrían alterar bastante el panorama en la cima.

En el encuentro ante Universidad de Chile no solo están en disputa los 3 puntos, sino que también el orgullo deportivo de jugar ante el rival de toda la vida. Colo Colo no cae ante los Azules desde el año 2013 y ese invicto buscan defenderlo con todo. El Romántico Viajero no gana hace seis encuentros y los Albos podrían darle una estocada final al ciclo de Mauricio Pellegrino en el CDA.