Una inesperada noticia reveló el extremo nacional Felipe Flores, al comentar que estuvo cerca de concretar su esperado regreso a Colo-Colo hace algunos años.

FF17 que militó el 2024 en Deportes Limache ayudando en su ascenso a la Primera División nacional, enfrentará un nuevo desafío este 2025 con su llegada a San Luis.

En conversación con Bolavip, el formado en los Albos se refirió al gran presente de su ex equipo, revelando la vez que estuvo cerca de volver a vestir la camiseta.

“Me pone muy contento que Colo Colo esté pasando por un gran momento en lo futbolístico, peleando nuevamente torneos internacionales, que es a lo que el colocolino está acostumbrado. Ojalá que este año se refuerce de buena forma, con grandes jugadores”, expresó.

Felipe Flores revela que casi vuelve a Colo-Colo

En esa misma línea, FF17 recordó la vez que pudo de regresar al club. “Cuando estuve en Antofagasta tuve la oportunidad de poder ir a Colo Colo, hubo unos acercamientos. Después no sé por qué no se siguió avanzando. Fue como lo más cercano que tuve de regresar.

“Después no se dio algo concreto. Creo también que llegó mucho entrenaron extranjero, que venía con sus jugadores en mente. En esa época que estaba en Antofagasta, fue lo más cercano”.

Revelando que esto ocurrió en la época en la que estaba Mario Salas como entrenador. “No se dio. No sé por qué no se avanzó en ese tiempo, pero creo que hubo negociaciones, pero ahí no sé si por parte de los dirigentes o del entrenador no se pudo seguir avanzando. Fue lo más cerca que tuve en cuanto a conversaciones directas”.

Asimismo, recuerda con alegría su paso por los Albos, club en el que jugó entre los años 2004 y 2006, para luego regresar en la temporada 2013 marcando su salida del club el 2015. “Me siento parte del club, soy canterano, hice goles súper importantes, títulos, aporté mi granito de arena en Colo Colo”.

