Familia alba reclama "un desastre" y que "Colo Colo lamentablemente no juega como equipo grande"

Colo Colo quedó en deuda contra Deportes Santa Cruz, de la Primera B, por la ida de las semifinales de la Zona Centro Sur, en la fase regional de la Copa Chile 2024. Al Cacique le empataron 1-1 sobre el final y la llave queda abierta de cara a la revancha.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex preparador de arqueros de Colo Colo y formador de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, se lanzó sin anestesia.

“Yo diría que es más que un desastre, un ejemplo de cómo no se debe jugar al fútbol. Especialmente un equipo grande. Se le puede llamar desastre, mal espectáculo, mal fútbol. Lamento decir que Colo Colo no juega como un equipo grande”, dijo Rodríguez.

El entrenador de porteros agrega que “no quiero hablar mal de la gente que está ahí trabajando, pero si están contentos con este empate no hablamos el mismo idioma. Colo Colo, aunque no fuera con un equipo titular tiene que marcar una diferencia muy grande, no sólo en el marcador, también en la forma de jugar”.

“No es un resultado para Colo Colo”

Julio Rodríguez complementa que “no estamos hablando de un equipo que sea protagonista, y más encima contra un equipo de Primera B. Entonces quedar contentos con un empate, pueden estarlo, pero desde el punto de vista futbolístico deberían estar preocupados. Dieron una clase de cómo no debe jugar un grande contra un rival de otra categoría”.

Otro que estuvo en Colo Colo, Gustavo De Luca, sostuvo que el empate “es un desastre. Totalmente. Almirón debe pensar que lo remonta en casa, está bien, pero no es un resultado para Colo Colo. Seguramente va a clasificar, pero esto no le hace bien a un equipo grande como Colo Colo”.

Colo Colo lamenta el empate sobre el final de Deportes Santa Cruz en Copa Chile.

“Colo Colo contra un equipo como Santa Cruz, de Primera B, ni aunque jugara con puros los suplentes. Y los suplentes de Colo Colo deben ganar más que todos los de Santa Cruz. Es una falta de respeto para Colo Colo no tomar más en serio el partido. Y jugaron titulares. Aún más”, añadió.

El ex DT de los albos, Ricardo Dabrowski, sentenció que “yo creo que el partido obviamente lo domina Colo Colo y pensó que lo había liquidado con el 1-0. No había atacado mucho Santa Cruz y le empata sobre el final. No lo cerró Colo Colo. Para la vuelta en el Monumental uno piensa que Colo Colo clasifica sin problemas, pero los partidos hay que jugarlos”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo y Santa Cruz?

Tras el empate 1-1 de la ida, el partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz se jugará el próximo sábado 13 de julio a partir de las 17:30 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Santiago.