Gustavo Quinteros, una vez más, se vio envuelto en una polémica con un árbitro en el Campeonato Nacional. El técnico de Colo Colo fue expulsado en el triunfo ante O’Higgins por reclamos, aunque aseguró que nunca agredió a nadie.

Este lunes en conferencia de prensa, el entrenador se refirió a lo ocurrido con Miguel Araos. Y para sorpresa de muchos, más que reconocer un insulto, señaló que no hizo nada y que el juez buscó provocarlo.

Gustavo Quinteros dispara contra el árbitro Miguel Araos tras expulsión

Fue a los 37 minutos y luego de una falta contra Vicente Pizarro que Gustavo Quinteros estalló. El DT pidió una tarjeta amarilla, pero el árbitro Miguel Araos se volteó a amonestarlo en dos oportunidades por sus gritos, viendo la roja.

“Este árbitro se equivocó”, lanzó en conferencia de prensa el estratega del Cacique. “Como le sacó amarilla a Pavez y Gil, era amarilla para el rival que golpeó al Vicho Pizarro por atrás”.

“Le dije que le sacara amarilla más de una vez y me expulsa. Se equivocó en no sacar la amarilla y se equivocó porque no lo agredí ni insulté. Le pedí la amarilla, nada más. Él me expulsa”, añadió.

Pero más allá de eso, Gustavo Quinteros recalcó que Miguel Araos tuvo otro objetivo al mostrarle la tarjeta roja. “Es una provocación que me hace, porque se equivocó en el partido y me expulsa cuando no debía”.

Esto el técnico de Colo Colo lo explicó con lo ocurrido con Ignacio González. “En el partido, el arquero rival habla con el árbitro y le sacan amarilla. Le reclama un montón y no le sacan la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Digo que se equivocó conmigo”.

“Hay algunos árbitros que van al Monumental y sacan amarillas todo el tiempo. Cuando tienen que justificar o arbitrar de la misma manera, no hacen lo mismo. Uno reacciona ante una falla o equivocación, pero es eso. Hay buenos árbitros en Chile, pero otros se equivocan mucho”, sentenció.

Gustavo Quinteros ahora espera por la decisión del Tribunal de Disciplina, que puede confirmar o retirarle una de las tarjetas que le costaron la expulsión. Colo Colo espera contar con su técnico, quien dejó en claro que no insultó a nadie como para ser enviado a las duchas.