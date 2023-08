"¡El Tuto me regaló los guantes!": De Paul y su bello gesto con un pequeño jugador de Colo Colo

Mientras prepara su partido ante Everton por el Campeonato Nacional, Colo Colo se dio tiempo para linda actividad en la previa del Día del Niño. Así, pequeños de las Sub 8, Sub 9 y Sub 10 compartieron con el primer equipo en el entrenamiento de este viernes en el Monumental.

Los próximos cracks del Cacique se tomaron fotos y conversaron con el plantel y cuerpo técnico en una actividad que sin duda no olvidarán. Y hubo un momento que más destacó: la euforia de un niño después de que Fernando de Paul, portero de los albos, le regalara sus guantes.

“¡El Tuto de Paul me regaló los guantes!”, exclamó el emocionado pequeño ante sus compañeros. Luego, con toda la energía del mundo, se puso a volar por los aires como lo hace el portero, que ha respondido con solidez en el pórtico colocolino desde su llegada.

De Paul ha protagonizado una importante disputa en el arco, apareciendo como figura justo después de que Gustavo Quinteros marginara a Brayan Cortés. Ahora, con el iquiqueño de vuelta en los planes del DT, el Tuto se turna la responsabilidad bajo los tres palos.

“Cualquiera que ataje me da seguridad. Brayan tuvo una gran actuación, también De Paul en el partido anterior y me deja tranquilo. Más allá de cualquiera que tenga un error, no cambiará mi opinión. Los dos están capacitados para jugar”, dijo Quinteros sobre los dos goleros.

Sobre la actividad con los pequeños, en tanto, el DT afirmó que “para nosotros también es muy motivador, hacer esta clase de actividad siempre nos pone felices. Todos tuvimos sueños de ser futbolistas y ellos de jugar en Colo Colo. Soñar siempre es importante”.