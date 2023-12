El balance de Colo Colo con Fabián Castillo y Darío Lezcano: "No están contentos o motivados"

A falta de dos partidos para el final de la temporada, en Colo Colo ya comienzan a realizar balances de los que fue el 2023. En el Cacique hay mucho por estudiar, especialmente en materia de refuerzos, donde hay dos nombres que quedaron muy al debe.

Fabián Castillo y Darío Lezcano fueron los jugadores que llegaron como estrellas pero no han logrado destacar en su paso por el estadio Monumental. Ambos tienen pobres números en su primer año y su continuidad está muy en duda.

Y mientras los hinchas piden a gritos sus salidas, en la interna los defienden de las críticas. Leonardo Gil habló en conferencia de prensa y abordó el momento de sus compañeros, de los que realizó un particular análisis.

En Colo Colo creen que Fabián Castillo y Darío Lezcano no están motivados

Colo Colo quedó sin opciones de título en el Campeonato Nacional en una temporada donde sus refuerzos no estuvieron a la altura. Los más cuestionados han sido Darío Lezcano y Fabián Castillo, quienes llegaron como estrellas pero no fueron aportes reales.

Este miércoles en conferencia de prensa Leonardo Gil fue consultado por ambos, ante los rumores de sus posibles salidas. Ahí el Colorado realizó un particular análisis de ambos compañeros. “Lo de Fabián y el paragua, creo que son grandísimos jugadores, pero a veces el tema de la adaptación es importante y les ha pasado que no lo han hecho”.

En esa misma línea, el mediocampista aseguró que no ve a ninguno con el deseo de ser protagonistas. “Quizás no están contentos o motivados. Eso es más una respuesta individual de cada uno de ellos, no estoy en su lugar”.

No obstante, Leonardo Gil enfatizó que tanto Darío Lezcano como Fabián Castillo han hecho lo posible por sumar minutos. “Los veo día a día, son excelentes personas, se entrenan bien y al máximo”.

Eso sí, dejó en claro que su participación es algo que Gustavo Quinteros tiene que aclarar. “Hay otro factor que es la decisión del técnico, que decide el que juega. Así que lo de adaptación es algo personal”, cerró.

Darío Lezcano y Fabián Castillo tendrán que definir que es lo que viene en su futuro. Colo Colo no puede darse el lujo de gastar dinero en jugadores que no aportan y de seguro en el balance de fin de año se tomarán decisiones, con caminos que pueden separarse.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Darío Lezcano y Fabián Castillo? ¿Qué debe hacer Colo Colo con Darío Lezcano y Fabián Castillo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Fabián Castillo en Colo Colo?

Fabián Castillo ha disputado un total de 19 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2023. En ellos suma dos goles, dos asistencias y un total de 849 minutos.

¿Cuáles son los números de Darío Lezcano en Colo Colo?

Por su parte, Darío Lezcano ha disputado un total de 13 encuentros con la camiseta de Colo Colo en 2023. En ellos lleva cuatro goles, no tiene asistencias y llega a los 390 minutos en la cancha.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.