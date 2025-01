Vélez Sarsfield no pudo retener a su gran figura, Claudio Aquino, y en consecuencia apareció Colo Colo. Así las cosas, el Cacique logró el fichaje del talentoso volante ofensivo argentino de 33 años, que fue la primera incorporación anunciada por los albos.

Este martes 7 de enero a última hora, Aquino aterrizará en Santiago de Chile para completar los últimos trámites previos a la firma de su contrato. El mediocampista fue uno de los valores más destacados que tuvo el equipo de Gustavo Quinteros que logró ganar la Liga Profesional de Argentina en 2024.

Pero como el ex DT de Colo Colo pasó a Gremio de Brasil, el Fortín tuvo que buscar reemplazante. Y eligió a un ex jugador del club: Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo como entrenador de Tigre para llenar la vacante dejada por Quinteros.

Claudio Aquino fue clave para Vélez. (Foto: Manuel Báez | Imago).

Y Domínguez parece no hacerse mucho problema por las salidas. “Necesito ver lo que tengo. A los jugadores los conozco por la televisión y lo que pude ver en un partido. Pero no en el día a día, tampoco sé cómo se relacionan internamente”, expuso el otrora zaguero de Newell’s Old Boys y Corinthians de Brasil.

“Necesito evaluar y ver qué me generan. A partir de ahí tendremos una charla mucho más clara para salir al mercado si es que lo necesitamos”, afirmó el flamante estratego velezano, quien estuvo acompañado en la testera por el presidente de la institución, Fabián Berlanga.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Quinteros golpea en el piso a Colo Colo: Gremio avanza en el fichaje de Sebastián Villa

Nuevo DT de Vélez no se inmuta por el fichaje de Claudio Aquino en Colo Colo

Pero el entrenador de Vélez Sarsfield tiene muchas esperanzas en el plantel que conducirá, más allá de que el club perdió a una de sus estrellas con el fichaje de Claudio Aquino por Colo Colo. “El club tiene un un muy buen equipo”, expuso Sebastián Domínguez.

“Más allá de la salida de Aquino o la inminente salida de Valentín Gómez”, aseguró Domínguez, que también se refirió al más que factible fichaje del zurdo zaguero central, quien tiene muy avanzadas las tratativas para incorporarse a Cruzeiro de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Y prosiguió con su defensa a la materia prima del Fortín. “Apoyado en los jugadores que compiten en Reserva o categorías cercanas, Vélez tiene un plantel altamente competitivo”, sentenció Seba Domínguez, quien además confirmó un partido amistoso contra Sporting Cristal de Perú y otro versus Lanús.

Claudio Aquino jugó en el Monumental ante Curicó Unido por Cerro Porteño. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).