Deportes Copiapó se hizo respetar. Pese a que desde las autoridades no estaban dispuestas a recibir el encuentro ante Colo Colo, por la última fecha del Campeonato Nacional, finalmente la voluntad del cuadro local se cumplirá.

Desde la Región de Atacama ratificaron que el encuentro a jugarse este domingo 10 de noviembre, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, se jugará con aforo reducido, donde se pondrán a la venta 6.510 entradas, de las cuales 300 irán para los hinchas albos.

O podrían ser más, ya que el presidente del club local, Luis Galdames, le señaló a RedGol que “ahora que se arregló el aforo vamos a contratar una empresa externa para traer guardias y vamos a cumplir con ese procedimiento. Se analizó la parte técnica de Carabineros y estimaron esa cantidad“.

Tras conocerse la noticia, de inmediato comenzaron a surgir las preguntas respecto de cómo es que los fanáticos de Colo Colo podrían adquirir estos boletos. Pues en Copiapó entregan claridad al respecto. ¡Pongan mucha atención!

¿Cómo podrán los hinchas de Colo Colo comprar entradas ante Copiapó?

La información es dada a conocer por Guillermo Rivera, relator de la radio Onda Deportiva y señala que los fanáticos del Cacique no podrán adquirir tickets de otros sectores del recinto, pues sólo estará a disposición de la visita la Galería Sur.

Sobre la venta de entradas, el comunicador recalca que este miércoles 6 de noviembre se habilitará sólo para los abonados de Copiapó la compra de éstos; mientras que para el público general recién se podrán adquirir el jueves 7, y será por Internet.

Los 300 tickets para la hinchada alba se venderán de manera on line, a través del sistema Serviticket, aunque deberán cumplir con un particular requisito: estar en la base de datos que poseen las autoridades. Razón por la cual estos seguidores no pueden comprar en otros sectores del recinto deportivo.

¿Cuándo se disputa este encuentro?

El duelo correspondiente a la 30° y última fecha del Campeonato Nacional 2024, entre Deportes Copiapó y Colo Colo, se disputará este domingo 10 de noviembre a partir de las seis de la tarde en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en la Región de Atacama.