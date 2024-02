Colo Colo sale esta noche a jugarse ante Godoy Cruz uno de los partidos más importantes del año. El Cacique buscará mantener vivo el sueño de lograr un cupo en la fase de grupo en la Copa Libertadores 2024, además de claro, romper una suerte de maldición en el Estadio Monumental.

Desde 1997 que los albos no logran ganar un partido que define una clasificación por la Libertadores en Pedrero. Es más, en las últimas décadas son más las amarguras que ha acumulado Colo Colo en duelos definitorios a nivel internacional.

Uno que comentó esta maldición que buscará romper el Cacique fue Cristián Basaure, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports advirtió que “hoy el equipo de Almirón tiene jerarquía. Tiene manejo de momentos en Vidal, Pavez, Gil y Cortés. Están los nombres para gestionar bien el partido”.

Sobre las pasadas definiciones que Colo Colo no pudo abrochar, el Basa sostuvo que “yo no lo veo replicable en cuanto al contexto. No podría decir que siempre fue la presión o lo emocional porque no todos los planteles que han quedado eliminado tenían la misma calidad de jugadores”.

“Es un tema no menor; uno es lo psicológico y cuánto me pesa y lo otro es lo futbolístico. Generalmente los goles que le hacían en esas eliminaciones eran de contra o pelota parada, pero nunca lo asfixiaron en la salida, lo esperaban y quizás ahí le faltó recursos para ganar esos partidos”, concluyó.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Godoy Cruz?

Albos y bodegueros se verán las caras hoy jueves 29 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Al Cacique le sirve ganar o empatar para lograr la clasificación a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores 2024.

El vencedor de esta llave jugará ante el ganador del cruce entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador. En la ida se registró un 1-1 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.