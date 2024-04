La torpe expulsión de Maximiliano Falcón ante Everton sigue siendo tema en Colo Colo. Si bien el Peluca la sacó barata al recibir solo una fecha de sanción, lo cierto es que en el Cacique todavía no logran entender tan infantil roja que se ganó el uruguayo.

En ese sentido, uno que debe tomar decisiones es Jorge Almirón. El entrenador, por muy poco tiempo que lleve en el Cacique, tiene conocimiento de las mismas actitudes de Falcón en el pasado con Gustavo Quinteros.

Esta no es la primera vez que al Peluca se le suelta la cadena, por lo que Almirón debe saber que postura tomar para no tener los mismos dolores de cabeza que su antecesor.

Al respecto opinó Jean Beausejour en su calidad de comentarista en ADN Radio, donde sacó a relucir sus años de camarín al advertir un más que seguro “llamado a terreno” de Jorge Almirón al defensor.

“Yo creo que le dijo ‘la historia y tus antecedentes a mí no me importan, pero de aquí en más…’. Yo siento que debió haber un llamado a terreno. Almirón se tendrá que hacer cargo a partir de que él está. No puede tomar los antecedentes de las expulsiones que tuvo con Quinteros”, afirmó Bose.

En ese sentido, el bicampeón de América declaró que “uno sabe cómo jugador cuando te pueden reemplazar. Por eso el jugador siempre quiere estar bien, estar apto para jugar, salir lo más mínimo por temas de lesiones o expulsiones”.

“El futbolista siempre sabe que si hay un compañero preparado, y por cómo está Emiliano Amor, el equipo tal vez no reciente tu ausencia. Es parte de la competencia”, concluyó.

Más allá de la ausencia del Peluca en la próxima fecha del torneo ante Ñublense, lo cierto es que el uruguayo será de la partida esta noche en el debut de los albos por Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

¿A qué hora jugará Colo Colo vs Cerro Porteño?

El Cacique enfrentará a los paraguayos este miércoles 3 de abril a partir de las 21:00 hora de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

